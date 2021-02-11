بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

حلمك هيبقى حقيقة بامتلاك شاليه فى بلو بلو السخنة لزيادة استثمارك و رؤية اجمل بحر شاليهك دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات بمقدم 226 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 226,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2021
رقم الإعلان: 2083560
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة - في السويس مصر

بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة امتلك شاليهك فى العين السخنة بروف متميز 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة - في السويس مصر

بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

حقق حياة مثالية لاولادك وامتلك شاليه بحديقة جميلة 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو العين السخنة 100 م ( 2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة - في السويس مصر

ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى Blue Blue السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى و اجمل فيو للبحر و امتلك شاليه فى Blue Blue السخنة قريب من مارينا للصيد ومرسى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

11/2/2021
صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه 125م للبيع على البحر في العين السخنة مكون من(3غرف نوم+2حمام+مطبخ+ريسبشن+تراس) تشطيب الترا سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

324,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala - في السويس مصر

تاون هاوس للبيع 155م على البحر في العين السخنة في il monte galala

(للبيع)

- في السويس مصر

تاون هاوس للبيع 155م في il monte galala مكون من (4غرفه نوم +2حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) ال view لج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

420,000 جنيه

8/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة - في السويس مصر

شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع 95م مكون من (2غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة - في السويس مصر

شاليه للبيع في قرية " il monte galala" العين السحنة بالقرب من مدينة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع 75م مكون من (1غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) ال view لجميع الوحدات الجبال و الب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في" il monte galala" العين السحنة بالقرب من الجلالة - في السويس مصر

شاليه للبيع في" il monte galala" العين السحنة بالقرب من الجلالة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع 75م مكون من (1غرفه نوم +حمام + مطبخ+تراس +ريسيبشن ) تقع مدينة الجلالة على بعد ساعة واحد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

7/2/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع بحديقة والفرش هدية - في السويس مصر

شاليه لقطة للبيع بحديقة والفرش هدية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد وامتلك شاليه بحديقة متشطب والفرش هدية وقريب من كل خدمات اللي من غير.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

117,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف كبير بفيو مباشر ع البحر ف السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف كبير بفيو مباشر ع البحر ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

هدي اعصابك في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 110م مكون من: (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر - في السويس مصر

شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر

(للتقسيط)

- في السويس مصر

اشتري شاليهك في بالم بيتش وصيف في اي وقت انت واللي بتحبهم - شاليه بمساحة 115 مكون من(3غرفة+2حمام+مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة - في السويس مصر

شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بتدور ع صيف احلى لاولادك جهز شنطتك وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة قريب من نادي صحي ورياضي و ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة - في السويس مصر

بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة و استمتع بخدمات مميزة اكبر اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتى هتقدر تقعد قعدة حلوة ع اجمل بحر فى السخنة و تستمتع بكل خدماتك اجمل مارينا للصيد عشان تصطاد ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

31/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager