بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة

(للبيع)
|حلمك هيبقى حقيقة بامتلاك شاليه فى بلو بلو السخنة لزيادة استثمارك و رؤية اجمل بحر شاليهك دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات بمقدم 226 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083560
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