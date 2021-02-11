بتحلم تحقق استثمار كبير تعالى بلو بلو العين السخنة

حلمك هيبقى حقيقة بامتلاك شاليه فى بلو بلو السخنة لزيادة استثمارك و رؤية اجمل بحر شاليهك دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات بمقدم 226 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة