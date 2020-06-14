بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

دلوقتى هتقدر تمتلك محلك التجارى اللى بتحلم بيه فى الماسه مول بموقعه المتميز جدا بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من اكبر منطقتىن سكنيتين R7 و R8 وهتستمتع بخدمات ترفيهيه لاول مره في مصر مثل التزحلق علي الماء + اكواريوم (اكبر حوض سمك ) باعلي واسرع عائد إستثماري في السوق العقاري المصري كل ده عندنا فى الماسة مول باقساط مريحة وبدون اى فوائد يلا سمتنى ايه كلمنا ع 01201135481 وحقق حلمك وامتلك محلك فى الماسة مول
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 95,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060803
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول - في القاهرة مصر

الحق احجز وحدتك قبل غيرك فى الماسة مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز محلك فى اضخم مول بالعاصمة الادارية وخلى استثمارك يزيد محلك 30 م تشطيب رخام +محارة قريب من المنط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار مساحة محلك بالنشاط اللى يعجبك فى Masa Mall واستفيد باجمد العروض ولفترة محدودة محلك 26 م تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امتلك محلك بالعاصمة امام الخدمات الحكومية واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحسن فرصة للأستثمار واكبر عائد ممكن و ده لان المحل مو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري - في القاهرة مصر

استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلك التجاري الجديد دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ويقع المول في الحي المالي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

819,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار فى اضخم مول بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فى اضخم مول بالعاصمة الادارية امتلك محلك تشطيب ارضيات رخام + محارة امام فندق الماسة وقريب من النهر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

لمحبى الاستثمار التجارى تعالى وامتلك محلك فى Masa Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتحب تستثمر فى اكبر مول فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك محلك التجارى بالمساحة اللى تختارها امام فند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

10/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع بموقع متميز بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى مول الماسة بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية 28 م امام فندق الماسة وقريب من الحي الح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall - في القاهرة مصر

امتلك محل بارضيات رخام فى Masa Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى Masa Mall بارضيات رخام امام فندق الماسة وقريب من الحى الدبلوماسى والحى الحكومى بمساحات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

امام فندق الماسة امتلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فى Masa Mall هتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باكبر عائد استثمارى يصل الى 16 % ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول - في القاهرة مصر

باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى الماسة مول و امتلك محلك تشطيب رخام + محارة بمساحات تبدأ من 26 م بموقع مميز جدا ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية من غير مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدفع اي مقدم ومن غير فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالى وافتح محلك فى Masa Mall باميز المواقع بالعاصمة الادارية واستفيد بعائد 16% سنويا لحد الاستلام و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 بامي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك قريب من اكبر كتل سكانية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا وقبل اى حد امتلك مكانك التجارى فى Masa Mall بمساحات تبدا من 20 م تشطيب رخام ومحارة باميز موقع فى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكانك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة وقريب من حى الاعمال ودار الاوبرا بعائد سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

3/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager