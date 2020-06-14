بتحلم بمحل بموقع متميز مش هتلاقى غير الماسه مول

(للبيع)
|دلوقتى هتقدر تمتلك محلك التجارى اللى بتحلم بيه فى الماسه مول بموقعه المتميز جدا بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من اكبر منطقتىن سكنيتين R7 و R8 وهتستمتع بخدمات ترفيهيه لاول مره في مصر مثل التزحلق علي الماء + اكواريوم (اكبر حوض سمك ) باعلي واسرع عائد إستثماري في السوق العقاري المصري كل ده عندنا فى الماسة مول باقساط مريحة وبدون اى فوائد يلا سمتنى ايه كلمنا ع 01201135481 وحقق حلمك وامتلك محلك فى الماسة مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060803
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