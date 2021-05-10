بتحلم بفرصة جديدة للاستثمار تعالى امتلك محلك بمنطقة الداون تاون بالعاصمة

(للبيع)
|فرصتك حقيقة عندنا فى Smart Mall لبداية استثمار مضمون بالعاصمة الادارية بامتلاك محل 0% مقدم و اقساط مريحة جدا من غير فوائد محلك 23 م بجوار دار الاوبرا و ع بعد دقائق من مطار العاصمة يلا دلوقتى وفكر فى مستقبلك وكلمنا ع الواتس ع 01201135481 وامتلك محلك فى سمارت مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سمارت مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093782
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