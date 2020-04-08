بتحلم بالخصوصية والامان وافضل الخدمات تعالى راس سدر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحلم بالخصوصية والامان وافضل الخدمات تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليهك فى راس سدر بمساحة 120م (3 غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس بحديقة خاصة ليك لوحدك وبالقرب من حمامات السباحة ومنطقة الالعاب لاولادك يلا استلم شاليهك فورا وقسط على 6 سنين بدون فوائد يلا الحق الفرصة واتصل على رقم 01201135481 وعيش الخصوصية والامان فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/4/2020
رقم الإعلان: 2057563
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من البحرفى راس سدر بمساحة 70م (غرفة +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: ريح م الشغل و روح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ريح م الشغل و روح علي راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تريح من الشغل وتقضي ويك اند مختلف يبقي لازم تمتلك شاليه في راس سدر علي احلي بحر واستمتع بشاطئ ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك براحتك وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 105 م (2 غرفة نوم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بعيد عن الزحمة امتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل بحر وسط خدمات كتيرة مبتخلصش اكوا بارك ومطاعم وكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اختار نظام السداد اللي بناسبك وامتلك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وكمااان مش هتدفع اي فوائد .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تستمتع بخصوصية كاملة داخل شاليهك امتلك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالخصوصية علي اكمل وجه و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

6/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم دلوقتى الشاليه اللى بتحلم بيه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 70م ( غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

احلى الاوقات قضيها وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات 120م ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورى - في جنوب سيناء مصر

عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورا 105 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيف كل يوم واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر اولادك هيفرحوا ويتبسطوا وبعيد عن الزحمة و في وسط امن وحراسة 24 ساعة يعني ه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وعشان مستقبل اولادك مهم يبقي امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وكمان ممكن تصيف طول الس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خليك مرتاح وامتلك شاليهك بالتقسيط المريح بدون اى فوائد قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي - في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك احلي بأمتلاكك شاليه خاص بيك وبأسرتك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والاستمتاع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

31/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager