بتحلم باحلى مصيف تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش احلى مصيف فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بروف مميز واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو قريب من حمامات سباحة واكوا بارك ونادى صحى وجيم باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058678
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