بتحلم باجمل صيف ليك ولاسرتك امتلك شاليهك فى راس سدر

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صورة الاعلان: بتحلم باجمل صيف ليك ولاسرتك امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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احلم باجمل صيف ليك ولاسرتك وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 115 م (غرفتين +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع انت واسرتك باجمل صيف فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056156
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