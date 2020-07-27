بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

تعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك تراك للدراجات عشان تركب عجل براحتك في اي وقت ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا عشان تطمن ع اولادك وهما بيلعبوا وخدمات كتير غيرهم والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب