بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

(للبيع)
|تعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك تراك للدراجات عشان تركب عجل براحتك في اي وقت ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا عشان تطمن ع اولادك وهما بيلعبوا وخدمات كتير غيرهم والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063964
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