بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات - في القاهرة مصر

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تعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك تراك للدراجات عشان تركب عجل براحتك في اي وقت ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا عشان تطمن ع اولادك وهما بيلعبوا وخدمات كتير غيرهم والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063964
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- في القاهرة مصر

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26/7/2020
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القسم: 

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26/7/2020
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العنوان:

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26/7/2020
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أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
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26/7/2020
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