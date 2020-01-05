بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليهك في السخنة هتقدر تروح رحلات باليخت في اي وقت براحتك وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتستمتع بكل خدماتك مول تجاري وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمااان فرش الشاليه هدية من عندنا وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|101,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047748
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