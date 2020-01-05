بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحب رحلات اليخت يبقي تمتلك في لاسرينا السخنة - في السويس مصر

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بأمتلاكك شاليهك في السخنة هتقدر تروح رحلات باليخت في اي وقت براحتك وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتستمتع بكل خدماتك مول تجاري وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمااان فرش الشاليه هدية من عندنا وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 101,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047748
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
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السويس - مصر
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166,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

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بسرعة الحق امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

377,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا - في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجا

(للبيع)

- في السويس مصر

شالية للبيع في موقع مميز جدا على البحر في العين السخنة 100 متر دور أرضي بجاردن الاستلام في خلال 6 شه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك اجمل شاليه في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو في السخنة وجمب كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في قرية لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في السخنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول.
العنوان:

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القسم: 

108,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: ليه تروح اكوا بارك يوم و تكلف نفسك لما ممكن تكون جمب شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ليه تروح اكوا بارك يوم و تكلف نفسك لما ممكن تكون جمب شاليهك فى السخنة

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- في السويس مصر

امتلك شاليهك 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام )جمب اكبر اكوا بارك فى السخن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/1/2020
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صورة الاعلان: تعالى استثمر وامتلك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

تعالى استثمر وامتلك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

يلا تعالى السخنة وامتلك شاليه بحديقة رائعة 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) واستمتع ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

4/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة - في السويس مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بالخصوصية والرفاهية وكمان خدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة - في السويس مصر

هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا ميني ايجيبت واستمتع بأجمل فيو من الرووف وكمان هتستمتع بنماذج مصغرة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش السعادة من جديد وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط كل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: لاول مرة فى بالم بيتش السخنة شاليهك بالفرش هدية - في السويس مصر

لاول مرة فى بالم بيتش السخنة شاليهك بالفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

لاول مرة فى بالم بيتش السخنة شاليه دوبلكس بحديقة 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

347,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط - في السويس مصر

شاليهك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط

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- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وهتكون في شاليهك بعد 60 دقيقة بس ومش هتشيل هم السفر تاني وكمان هتروح بشنطة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه - في السويس مصر

وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه

(للبيع)

- في السويس مصر

مش هتحتاج اى حاجة عندنا فى السخنة هتمتلك شاليه 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة - في السويس مصر

مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عندنا فى السخنة هتشوف اجمل المناظر وهتستمتع باجمل اكوا بارك وهتاكل سمك من اجود المطاعم كل ده قريب من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ماتدورش ع الاستثمار وتعالى امتلك شاليهك عندنا فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

1/1/2020
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