بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اعمل شوبينج كل يوم وعيش حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من اضخم المولات التجارية ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات وكافيهات وجراج خاص لكل عمارة وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير هتقدر تستمتع بيها كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرفاهية والجمال فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|522,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055192
اتصل
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