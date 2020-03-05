بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اعمل شوبينج كل يوم وعيش حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من اضخم المولات التجارية ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات وكافيهات وجراج خاص لكل عمارة وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير هتقدر تستمتع بيها كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرفاهية والجمال فى تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 522,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055192
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3/3/2020
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3/3/2020
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3/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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3/3/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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3/3/2020
صورة الاعلان: احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين - في القاهرة مصر

احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين

(للبيع)

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الحق واحجز وحدتك باول سعر للمشروع مع ايوان والسويدي في التجمع 19500 للمتر شامل التكيفات والمطابخ سع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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3/3/2020
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3/3/2020
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شقة ٢٥٠م نص تشطيب علي حديقة اول علوي اسانسير و انتركم

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شقة ٢٥٠م تقسيم داخلي عملي مكون من ٣ غرف و غرفة معيشة و مطبخ كبير و ٤ ر.
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3/3/2020
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