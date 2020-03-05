بتحب تعمل شوبينج كل يوم تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

اعمل شوبينج كل يوم وعيش حياة الرفاهية وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من اضخم المولات التجارية ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات وكافيهات وجراج خاص لكل عمارة وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير هتقدر تستمتع بيها كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرفاهية والجمال فى تاون جيت