بتحب الهدوء امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|عيش فى هدوء و امتلك شقتك فى Town Gate بالقرب من حى السفارات و ع بعد دقائق من ارض المعارض و استمتع بخدمات كتير كلها حواليك حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم و مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم شقتك 187 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) ب240 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبخصم 20 % يلا دلوقتى و ما تضيعش الفرصة و كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084229
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