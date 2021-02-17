بتحب الهدوء امتلك شقتك فى Town Gate

عيش فى هدوء و امتلك شقتك فى Town Gate بالقرب من حى السفارات و ع بعد دقائق من ارض المعارض و استمتع بخدمات كتير كلها حواليك حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم و مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم شقتك 187 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) ب240 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبخصم 20 % يلا دلوقتى و ما تضيعش الفرصة و كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية