بتحب الهدوء امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحب الهدوء امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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هدوئك اللى مستنيه عندنا فى العاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وحى السفارات وفندق الماسة ومركز المؤتمرات شقتك 195م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing room ) بسعر مميز جدا وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 246,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047747
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