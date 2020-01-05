بتحب الهدوء امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|هدوئك اللى مستنيه عندنا فى العاصمة الادارية قريب من مولات تجارية وحى السفارات وفندق الماسة ومركز المؤتمرات شقتك 195م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing room ) بسعر مميز جدا وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|246,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047747
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