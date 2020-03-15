بتحب المساحات الكبيرة تعالى Town Gate وخد خصم كبير ع شقتك

(للبيع)
|هتحب المساحات الكبيرة وانت فى شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية وسط اجمل المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية وافضل الخدمات المتكاملة مولات تجارية ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى كلها جمب شقتك 230م (ريسبشن +living +مطبخ + 3 غرف +3حمام +dressing ) بخصم كبير وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate وسط اجمل المساحات الخضراء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056025
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