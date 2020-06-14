بتحب الصيف تعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|هتحب وتستمتع باحلى صيف عندنا فى جولدن بيتش بامتلاك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) استلام فورى ووسط افضل خدمات بالتقسيط ع 6 سنين و بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك وصيف فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060795
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