بتحب الصيد واليخوت امتلك في راس سدر

(للبيع)
|لو بتحب الصيد واليخوت تعالي امتلك في راس سدر وكل يوم هتصتاد وتركب اليخت براحتك وكمان كل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وشاليهك 95م (3 غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتي كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049507
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