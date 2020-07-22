بتحب الرفاهية تعالى امتلك فى تاون جيت

(للبيع)
|رفاهيتك عندنا فى تاون جيت بامتلاك شقة قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وسط عيلتك وصحابك شقتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) باجمل view ع لاند سكيب وكريستال لاجون باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|242,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063602
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