بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

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عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى بالم بيتش بروف وسط خدماتك اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومسرح وسينمات كلها جمب شاليهك 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بخصوصية ملهاش مثيل فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055410
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لاستثمار افضل امتلك شاليهك بحديقة فى بالم بيتش السخنة

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8/3/2020
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8/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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7/3/2020
صورة الاعلان: لكل عشاق الصيد امتلك شاليه 90م فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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القسم: 

149,000 جنيه

7/3/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف - في السويس مصر

شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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176,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة - في السويس مصر

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش المتعة مع اطفالك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باكبراكوا بارك وملاهى للاطفال وحمام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة - في السويس مصر

خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وجمب خدماتك من حمامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالفرش في لاسيرينا السخنة والحق العرض - في السويس مصر

امتلك شاليه بالفرش في لاسيرينا السخنة والحق العرض

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة والفرش هدية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك ((65م)) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: وسط الرفاهية والجمال امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

وسط الرفاهية والجمال امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شاليه ارضى للبيع بحديقة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه ارضى للبيع بحديقة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة بجاردن خاص عشان تعيش الخصوصية وسط الجمال شاليهك 120 م تشطيب سوبر لو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: عايز تستجم في هدوء امتلك شاليه في السخنة واستجم في اي وقت - في السويس مصر

عايز تستجم في هدوء امتلك شاليه في السخنة واستجم في اي وقت

(للبيع)

- في السويس مصر

عايز تستجم وتريح اعصابك من الدوشة امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في اي وقت وخدماتك كلها جمب ش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة - في السويس مصر

علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل بحر وقضي احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بالاكوا بارك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

2/3/2020
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