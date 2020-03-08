بتحب الخصوصية امتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)
|عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى بالم بيتش بروف وسط خدماتك اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومسرح وسينمات كلها جمب شاليهك 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بخصوصية ملهاش مثيل فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055410
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