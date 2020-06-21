بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

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صورة الاعلان: بتحب التسوق كل يوم تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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اعمل شوبينج كل يوم وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات والمطاعم وحمامات سباحة وبيوتى سنتر وكل اللى انت محتاجه هتلاقيه جمب شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بسعر مناسب وبتسهيلات فى السداد بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 288,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061169
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شقة للبيع تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

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21/6/2020
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21/6/2020
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21/6/2020
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(للبيع)

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20/6/2020
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تسويق الأبراج السكنية في دائرة المعادي والمعصرة وحلوان وحدائق حلوان ووادي حوف الوساطة في شراء الأراض.
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20/6/2020
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380,000 جنيه

20/6/2020
صورة الاعلان: وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

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من غير تفكير و وسط الترفيه والاستمتاع بالمساحات الخضرا امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمب.
العنوان:

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18/6/2020
صورة الاعلان: عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عشان راحة اولادك مهمة وتكون مطمن عليهم اسكن في العاصمة الادارية

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وتكون مطمن عليهم وسط امن وحراسة .
العنوان:

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القسم: 

190,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: خليك من اهل العاصمة وامتلك شقة في كمبوند zavani - في القاهرة مصر

خليك من اهل العاصمة وامتلك شقة في كمبوند zavani

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك من اهل العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في كمبوند zavani وسط الانواع المختلفة من الاشجار وا.
العنوان:

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القسم: 

309,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بحديقة يعني هتعيش في خصوصية في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش في خصوصية كاملة وامتلك شقة بحديقة وعيش براحتك واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وحمامات الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة - في القاهرة مصر

عايز تعيش في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تعيش في هدوء واسترخاء امتلك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط المساحات الخضرا بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani علي اجمل فيو وشقتك 218م (5غرفة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: شقتك وسط المساحات الخضرا في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك وسط المساحات الخضرا في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط المساحات الخضرا وبالقرب من النهر الاخضر وبجوار حي السفارا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

16/6/2020
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