بتحب الاستثمار تعالى اسكن فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|هتحب الاستثمار معانا فى Town Gate بامتلاك شقة 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات ومركز المؤتمرات وكل الخدمات اللى بتحبها مولات تجارية ومطاعم وكافيهات وملاهى باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057275
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