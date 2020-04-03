بتحب الاستثمار تعالى اسكن فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتحب الاستثمار تعالى اسكن فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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هتحب الاستثمار معانا فى Town Gate بامتلاك شقة 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات ومركز المؤتمرات وكل الخدمات اللى بتحبها مولات تجارية ومطاعم وكافيهات وملاهى باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 230,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/4/2020
رقم الإعلان: 2057275
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بview مميز ع البحيرات الصناعية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بview مميز ع البحيرات الصناعية فى العاصمة الادارية

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خليك مميز وامتلك شقتك فى Town Gate بview مميز ع البحيرات الصناعية قريب من كافيهات ومولات ومطاعم وناد.
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القسم: 

144,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: ايه رايك تاخد شقتك قريبة من مولات تجارية فى Town Gate - في القاهرة مصر

ايه رايك تاخد شقتك قريبة من مولات تجارية فى Town Gate

(للبيع)

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ايه رايك تاخد شقة قريبة من المولات التجارية فى العاصمة الادارية عشان تعمل شوبينج كل يوم بمكان راقى ق.
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192,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة - في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى Town Gate قريب من طريق السخنة ولمنطقة خدماتك مولات ومستشفيات وكافيهات ونادى رياضى ومساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بموقع استراتيجى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقة بموقع استراتيجى فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بموقع استراتيجى ومميز فى R7 قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى قريب من كل الخدما.
العنوان:

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القسم: 

254,000 جنيه

3/4/2020
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ليه تسكن فى شقة . لما بنفس السعر تقدر تسكن فى فيلا !!

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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2,700,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: فيلا بسعر شقة وبالتقسيط على 10 سنين - في القاهرة مصر

فيلا بسعر شقة وبالتقسيط على 10 سنين

(للبيع)

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بسعر 2 مليون و 700 الف . امتلك فيلتك بتصميم مودرن فى ارقى مناطق القاهرة الجديدة و على بعد 5 دقايق م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700,000 جنيه

2/4/2020
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صورة الاعلان: متستناش كتير وامتلك شقتك بالعاصمة من غير تفكير - في القاهرة مصر

متستناش كتير وامتلك شقتك بالعاصمة من غير تفكير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

من غير تفكير كتير امتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقة في افضل كمبوند علي اكبر لاند سكيب واسكن في ه.
العنوان:

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169,000 جنيه

2/4/2020
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كفاية تأخير واسكن في العاصمة من غير تفكير

(للتقسيط)

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العنوان:

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203,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة وعيش في هدوء علي طول - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة وعيش في هدوء علي طول

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتعيش في كل هدوء ومن غير زحمة وهتطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وكمان جمب كل الخدمات حمامات س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

337,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: خد قرارك وامتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

خد قرارك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خد القرار وامتلك شقتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل فى العاصمة الادارية قريبة من مسجد الفتاح العليم وال.
العنوان:

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218,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بهدوء امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بهدوء امتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش فى هدوء واستجمام وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) ع بعد .
العنوان:

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القسم: 

201,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: لحياة راقية امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لحياة راقية امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

174,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بتفكر تاخد شقة تمليك تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتفكر تاخد شقة تمليك تعالى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ايه رايك تاخد شقة تمليك فى العاصمة الادارية بview مميز ع البحيرات الصناعية قريب من حى السفارات وفندق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بخصم 13٪ فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بخصم 13٪ فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بخصم 13% فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وفندق الماسة ونادى رياضى ومسجد الفتاح الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بالتقسيط ع 72 شهر بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقة بالتقسيط ع 72 شهر بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية وقسطها براحتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +living +مطبخ +3 حمام +dressing.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

31/3/2020
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