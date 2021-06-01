(للبيع)
|باي ماونت العين السخنة تفاصيل منتجع باي مونت العين السخنة MAVEN Development أطلقت شركة ميفن للتطوير العقاري مشروع جديد في العين السخنة منتجع باي مونت بالعين السخنة وهو أول مشروعاتها وسيكون من أهم مشروعات Maven developments استمتع بأجمل فيو على البحر مباشرة و امتلك الان فى أفضل منتجعات العين السخنة منتجع باي ماونت العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|باي ماونت العين السخنة Baymount El Sokhna
|التليفون:
|01119811423
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095796
152,000 جنيه
169,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
168,000 جنيه
161,000 جنيه
324,000 جنيه
329,000 جنيه
145,000 جنيه
99,000 جنيه
313,000 جنيه
433,000 جنيه
346,000 جنيه
311,000 جنيه