باي ماونت العين السخنة Baymount El Sokhna - شاليهات العين السخنة

(للبيع)
|معرفة المزيد عن عقارات للبيع في العين السخنة مساحات وأسعار شاليهات قرية باي مونت مساحات تبدأ من 53 م إلى 250 م أنظمة السداد في baymount elsokhna 10 % مقدم وتسهيلات حتي 9 سنوات للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة 01119811423 اعرف اكتر عن أفضل قري مدينة الجلالة في العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076465
560,000 جنيه
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