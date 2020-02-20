بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك مكتبك فى باريس مول بالعاصمة الادارية 25 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من منطقة مطاعم وكافيهات واطول برج بافريقيا والحى الحكومى بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية واختار النظام اللى يريحك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053770
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