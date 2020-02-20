بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للبيع)
|اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك مكتبك فى باريس مول بالعاصمة الادارية 25 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من منطقة مطاعم وكافيهات واطول برج بافريقيا والحى الحكومى بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية واختار النظام اللى يريحك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053770
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