بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى امتلك مقرك الاداري فى Paris East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 55م قريب من مجمع مطاعم Open FOOD COURT ومنطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA ومسرح STAGE للعروض المختلفة وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك مقرك الادارى فى Paris East Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|605,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047886
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