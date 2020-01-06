بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى امتلك مقرك الاداري فى Paris East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 55م قريب من مجمع مطاعم Open FOOD COURT ومنطقة ملاهي للأطفال KIDS AREA ومسرح STAGE للعروض المختلفة وأكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وباطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك مقرك الادارى فى Paris East Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 605,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047886
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2/1/2020
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2/1/2020
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30/12/2019
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29/12/2019
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