بامن وحراسة 24 ساعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية وسط امن وحراسة 24 ساعة يعنى امن وامان ليك انت واسرتك وقربها من حى السفارات ومستشفيات ومولات تجارية ومنطقة ملاهى كل ده واكتر هتلاقيه عندنا بالعاصمة الادارية شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing room ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه اتصل على 01201135481 وامتلك شقتك وسط امن وامان فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|206,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050891
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