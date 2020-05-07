بامان عيش حياتك فى كمبوند Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بامان عيش حياتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش حياتك بامن وامان وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate وسط الرفاهية والجمال كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومولات تجارية شقتك 180م بجاردن (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 184,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/5/2020
رقم الإعلان: 2059061
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