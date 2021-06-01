(للبيع)
|بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein مشروع بالم هيلز هو أحدث مشروعات شركة بالم هيلز فى مدينة العلمين الجديدة تقدم الشركة وحدات كاملة التشطيب وبخدمات عالية الجودة اغتنم الفرصة الان واحجز وحدتك الان وانضم إلى مجتمع بالم هيلز الراقي للاستعلام 01119811423
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بالم هيلز العلمين الجديدة
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|بالم هيلز العلمين الجديدة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095808
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