بالم هيلز العلمين الجديدة

منتجع بالم هيلز العلمين pallm hills al alamein أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد في مدينة العلمين منتجع بالم هيلز بالعلمين في أكثر المواقع تميزا حيث يقع المشروع على طريق البترول مما يعني ذلك إنه على بعد دقائق من الطريق الساحلي الدولي احجز وحدتك الأن و استمتع بالطبيعة الخلابة في مدينة العلمين الجديدة واستفيد بسعر العرض الإفتتاحي للمشروع الذي تقدمه شركة بالم هيلز للتطوير العقاري وحدات كاملة التشطيب مساحات متنوعة تبد أ من 60 متر استديوهات وشاليهات ودوبلكس وفيلل حيا