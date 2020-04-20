بالم بيتش عملتلك اللالى شاليهك قريب من الخدمات

(للبيع)
|بالم بيتش السخنة عملتلك اللالى بامتلاك شاليه قريب من كل الخدمات اكوا بارك وكافيهات وحمامات سباحة ونادى صحى وجيم شاليهك 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058370
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