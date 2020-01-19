بالمساحة المناسبة ليك هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: بالمساحة المناسبة ليك هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بالمساحة المناسبة ليك ولاسرتك وقريب من مطاعم وكافيهات ونادى صحى ورياضى وملاهى ومولات تجارية شقتك 150م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالمساحة المناسبة ليك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049661
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17/1/2020
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