بالمساحة المناسبة ليك هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بالمساحة المناسبة ليك ولاسرتك وقريب من مطاعم وكافيهات ونادى صحى ورياضى وملاهى ومولات تجارية شقتك 150م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالمساحة المناسبة ليك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049661
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