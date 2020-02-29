بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

قريب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وع بعد دقائق من مطار سفنكس ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى شقتك 152 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية قريب من كل خدماتك