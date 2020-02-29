بالقرب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|قريب من ميدان الرماية امتلك شقتك فى العاصمة السياحية وع بعد دقائق من مطار سفنكس ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى شقتك 152 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية قريب من كل خدماتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054564
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