بالقرب من منطقة خدماتك امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية وخليك قريب من المطاعم والكافيهات ونادى رياضى ومولات وحمامات سباحة شقتك 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing room ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|244,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053160
450,000 جنيه
450,000 جنيه
314,000 جنيه
183,000 جنيه
185,000 جنيه
180,000 جنيه
223,000 جنيه
159,000 جنيه
221,000 جنيه
232,000 جنيه
319,000 جنيه
350,000 جنيه
245,000 جنيه
180,000 جنيه
203,000 جنيه