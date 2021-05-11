بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

ما تدورش كتير وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمساحة صافية بدون نسبة تحميل و قريب من منطقة القصور يعنى حياة راقية وهادية شقة 120.5 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام +تراس جميل ) تشطيب سوبر لوكس مع الجراج و اشتراك النادى الرياضى مجانا باقل مقدم و اطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند راقى و سكن مضمون فى العاصمة الادارية