بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|ما تدورش كتير وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمساحة صافية بدون نسبة تحميل و قريب من منطقة القصور يعنى حياة راقية وهادية شقة 120.5 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام +تراس جميل ) تشطيب سوبر لوكس مع الجراج و اشتراك النادى الرياضى مجانا باقل مقدم و اطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند راقى و سكن مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093836
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