بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى والمتحف المصرى الكبيرشقتك 160م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055019
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