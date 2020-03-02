بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

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قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى والمتحف المصرى الكبيرشقتك 160م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى صن كابيتال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 215,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2055019
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28/2/2020
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25/2/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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24/2/2020
صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من مطار القاهرة الدولى امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

ع بعد دقائق من مطار القاهرة الدولى امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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24/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 - في 6 أكتوبر مصر

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 - في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع 180 م دور ثالث سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 ثاني نمرة من شارع سعودي مكو نة من 3 غرف 2 حم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة - في 6 أكتوبر مصر

بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة

(للبيع)

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بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة مساحة 270م عماره بحرى وعلى شارع رئيسى امام الخدمات .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شقه 135م بحري دبل فيس - في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري دبل فيس

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه 135م بحري دبل فيس (علي شارع رئيسي/جاردن ومنطقة خدمات) بحدائق اكتوبر بمنطقة فيلات وإسكان فاخر ممي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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23/2/2020
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