بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك في العاصمة وعيش في رفاهية

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من ديزني لاند وجامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والنهر الاخضر وكافة الخدمات جمب شقتك من مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات وامن وحراسة 24 ساعة وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف اكتر عن شقتك في العاصمة