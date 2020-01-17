بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك بالعاصمة

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك وكمان النافورة الراقصة جمب شقتك وحمامات سباحة وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي كل ده واكتر هتلاقيه موجود جمب شقتك بالعاصمة ومساحة الشقة 155م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم والتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue