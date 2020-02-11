بالقرب من حي السفارات امتلك شقتك بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بالقرب من حي السفارات امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بأجمل كمبوند و وسط اكبر لاند سكيب وبالقرب من حي السفارات والحي الحكومي وامام جامعة انترناشيونال في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 185م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات كتير تانية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052386
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السعر
تاريخ الإعلان
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شقة للبيع في كمبوند بمربع الجامعة الامريكية بالتجمع الخامس

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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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11/2/2020
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430,000 جنيه

10/2/2020
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اقوى العروض بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

430,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: 10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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195,000 جنيه

10/2/2020
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شقة للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا ع شارعين رئيسين قريب من حى السفارات والمدينة الطبية وم.
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القاهرة - مصر
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207,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات - في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من حى السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: حياة جديدة وبيت جديد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حياة جديدة وبيت جديد في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

180,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة شقتك 205م (5غرفة+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالحي الثاني شرق ** لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 135 م بحريه عباره عن : ( 3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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9/2/2020
صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

خليك مميز وامتلك شقتك في green avenue

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك متميز وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقتك بأقل سعر في العاصمة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

9/2/2020
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