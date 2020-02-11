بالقرب من حي السفارات امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك بأجمل كمبوند و وسط اكبر لاند سكيب وبالقرب من حي السفارات والحي الحكومي وامام جامعة انترناشيونال في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 185م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وخدمات كتير تانية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052386
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