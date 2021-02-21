بالقرب من حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باكثر المناطق الحيوية امتلك شقتك فى كابيتال هايتس فى قلب العاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات و ارض المعارض شقة كاملة التشطيب 140 م ( 3 غرف نوم + 3 حمام + مطبخ + ريسبشن + 2 تراس ) واستمتع بخدماتك اكبر نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة بمقدم 192 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2