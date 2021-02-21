بالقرب من حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باكثر المناطق الحيوية امتلك شقتك فى كابيتال هايتس فى قلب العاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات و ارض المعارض شقة كاملة التشطيب 140 م ( 3 غرف نوم + 3 حمام + مطبخ + ريسبشن + 2 تراس ) واستمتع بخدماتك اكبر نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة بمقدم 192 الف بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084630
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