بالقرب من حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش مع السفراء وامتلك شقتك فى تاون جيت بالقرب من حى السفارات و ع بعد دقائق من مطار العاصمة شقتك ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب من كافيهات و حمامات سباحة و مول تجارى ومنطقة مخصصة للاطفال عشان تطمن ع ولادك بمقدم 187 الف و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية