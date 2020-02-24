بالقرب من جامع الفتاح العليم امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالقرب من جامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والمولات التجارية والادارية وشقتك 215م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054006
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