بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل

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صورة الاعلان: بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة والحق عرض ابريل وادفع اول قسط بعد سنة من التعاقد واستثمر وانت مطمن وشقتك 207م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 168,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058576
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