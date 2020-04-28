بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل

امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة والحق عرض ابريل وادفع اول قسط بعد سنة من التعاقد واستثمر وانت مطمن وشقتك 207م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة