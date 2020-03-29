بالقرب من النهر الاخضر امتلك شقة في العاصمة علي اجمل فيو

(للبيع)
|امتلك شقتك علي اجمل فيو بالقرب من النهر الاخضر بالعامصة الادارية الجديدة بكمبوند zavani ارقي واهدي كمبوند بالعاصمة بجانب حي السفارات مباشرة وبالقرب من منطقة الوزارات وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزى وخدمات تانية كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد بأقل مقدم يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056944
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