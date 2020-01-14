بالقرب من المولات التجارية والادارية امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وبالقرب من المولات التجارية والادارية وجمب الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048983
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