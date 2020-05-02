بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة بكمبوند zavani وابعد عن زحمة القاهرة وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وجيم وسبا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 171,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058730
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك اللي بتحلم بيها هتلاقيها في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك اللي بتحلم بيها هتلاقيها في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتحلم بشقة في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك عندنا في كمبوند zavani بالتقسيط المريح وبدون فوائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: امام النافورة الراقصة اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امام النافورة الراقصة اسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادراية الجديدة امام النافورة الراقصة واستمتع بأجمل فيو من شقتك ومساحتها 218م (5غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: شقه سوبر لوكس باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعداد - في القاهرة مصر

شقه سوبر لوكس باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعداد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعدادات الشقه ارضي مرتفع 175م + حديقه خاصه 30م علي الواجه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: لاول مرة فى التجمع الخامس شقة متشطبة استلام فورى تقسيط على 20 سنة - في القاهرة مصر

لاول مرة فى التجمع الخامس شقة متشطبة استلام فورى تقسيط على 20 سنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الفرصة . وامتلك شقتك فورى فى اجمل كمبوندات التجمع الخامس . هتستلم شقتك متشطبة سوبر لوكس مساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

470,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط حياة جديدة فى العاصمة - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط حياة جديدة فى العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى العاصمة الادارية وسط حياة جديدة وافضل خدمات قريب من حى السفارات ومركز المؤتمرات شقتك 17.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: استثمر اموالك وامتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

استثمر اموالك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اموالك هتستثمرها عندنا فى Town Gate بامتلاك شقة 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل اطلال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

30/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شقة فى Town Gate واختار الview اللى يعجبك - في القاهرة مصر

امتلك شقة فى Town Gate واختار الview اللى يعجبك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار الview اللى يعجبك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من طريق السخنة 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لتغير مستقبلك للافضل فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع لتغير مستقبلك للافضل فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

غير مستقبلك للافضل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: Town Gate بتوفرلك رعاية طبية متكاملة بامتلاك شقة بحديقة - في القاهرة مصر

Town Gate بتوفرلك رعاية طبية متكاملة بامتلاك شقة بحديقة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش وسط رعاية طبية متكاملة وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من المدينة الطبية وحى السفارات ومولات تجاري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة 3 غرف و ريسبشن كبير و 3 حمامات واخذة ناصة و على شارع جميلة بحري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء - في القاهرة مصر

اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء والاسترخاء وعيش وسط اللاند سكيب وك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

86,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: الحق اسكن في العاصمة الادارية واستفاد بعرض ابريل - في القاهرة مصر

الحق اسكن في العاصمة الادارية واستفاد بعرض ابريل

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق عرض شهر ابريل واسكن في العاصمة الادارية الجديدة واطمن علي مستقبل اولادك وشقتك 191م (4غرفة+3حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

101,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: اسكن في green avenue واستمتع بالخصم - في القاهرة مصر

اسكن في green avenue واستمتع بالخصم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادراية الجديدة في كمبوند green avenue وامتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر وحي السفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل - في القاهرة مصر

بالقرب من النهر الاخضر امتلك في العاصمة والحق عرض ابريل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر في العاصمة الادارية الجديدة والحق عرض ابريل وادفع اول قسط بعد سنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_التقسيط ـ _شقه 150 م بمقدم 250,000 ج بالحي الاول فيلات وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 195 أمامية م .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager