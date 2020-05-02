بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة بكمبوند zavani وابعد عن زحمة القاهرة وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وجيم وسبا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058730
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