بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادارية

بالقرب من القصر الرئاسي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة بكمبوند zavani وابعد عن زحمة القاهرة وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وجيم وسبا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة