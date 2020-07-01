بالقرب من الحي الحكومي والمالي امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)
|بالقرب من الحي الحكومي والحي المالي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند علي اكبر لاند سكيب والشقة 283م (4غرفة+4حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وهتستمتع بالخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومدارس ومستشفيات وغيرهم كتير وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061968
150,000 جنيه
191,000 جنيه
318,000 جنيه
232,000 جنيه
347,000 جنيه
182,000 جنيه
211,000 جنيه
171,000 جنيه
12,000 جنيه
370,000 جنيه
225,000 جنيه
384,000 جنيه
332,000 جنيه
288,000 جنيه
180,000 جنيه