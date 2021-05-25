بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات – مولات – شركات – سفارات – فنادق ( سن من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج + زياده مرتين في السنة + تأمين صحي واجتماعي + اقامة للمغتربين + وجبة + 26 يوم عمل و 4 إجازة – شفت 12 ساعة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism