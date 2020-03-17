بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وقريب من ديزني لاند والمولات التجارية والادارية وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وكيدز اريا وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056243
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