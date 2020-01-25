بالضمانات نوفر الشغالة والطباخة ومربية الاطفال و راعية المسنين بالمنزل

(طلب عمل)
|نوفر الشغالات والطباخات ومربيات الاطفال وراعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة بالمنزل بالضمانات الكاملة 01223333060 /01017902000 /01126700074 /01555656697
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية للخدمات
|التليفون:
|01223333060 /01126700074 /01017902000 /01555656697
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|العنوان:
|- اوكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050337
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