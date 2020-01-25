بالضمانات نوفر الشغالة والطباخة ومربية الاطفال و راعية المسنين بالمنزل

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفر الشغالات والطباخات ومربيات الاطفال وراعيات المسنين بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة بالمنزل بالضمانات الكاملة 01223333060 /01017902000 /01126700074 /01555656697
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية للخدمات
التليفون: 01223333060 /01126700074 /01017902000 /01555656697

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العنوان: - اوكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050337
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

(للبيع)

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية

ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية متشطبة بالكامل 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) ع شارع ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

شقتك فى Town Gate ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة والقصر الرئاسى وقريبة لكل خدماتك مولات تجارية ونادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate

(للبيع)

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية وقريبة من منطقة خدمات مستشفيات ومولات تجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

شقتك فى Town Gate بview روعة ع النهر الاخضر وقريب من الحى الدبلوماسى وطريق السخنة وعالم ديزنى ومولات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بارقى اماكن العاصمة الادارية

شقة للبيع بارقى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)

بارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dr.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

25/1/2020
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صورة الاعلان: شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار العسكري

شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار العسكري

(للبيع)

شقه 175 م علي البحر بعمارة فاخرة جديدة للبيع أعلى زهران ماركت بجوار مدرسة الثانويه العسكري شقه سكنيه.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

1,900,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مستشار قانوني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

مطلوب فورا: مستشار قانوني للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

مكتب استشارات قانونية بالسعودية "الرياض" **************************** يطلب مستشار قانوني .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب اطباء لكبري المستشفيات بالكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخصائي اول(دكتوراه حديث ).
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

25/1/2020
صورة الاعلان: 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين

30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين

(للبيع)

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: gown graduation

gown graduation

(للبيع)

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة

شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)

شاليهك قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى بجنينة جميلة 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة

بعيد عن المد والجزر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك فى السخنة بعيد عن المد والجزر واستمتع باجمل شاطئ رملى وخليك قريب من اكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

(للبيع)

استمتع بكل خدماتك المتكاملة وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: قوم اطمن علي فلوسك واستثمر محلك في العاصمة

قوم اطمن علي فلوسك واستثمر محلك في العاصمة

(للتقسيط)

امتلك محلك ببالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت براحتك وهيكون سبب رئيسي لزيادة الدخل لانه في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

25/1/2020
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