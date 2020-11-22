(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بـ570,000 ج كاش 👈الاستلام خلال 6 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad
|التليفون:
|01027775012
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|العنوان:
|مدينه الشروق- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|570,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073546
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900 جنيه