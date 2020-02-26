بالحي الاول شرق " فيلات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 195 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 ج وتسهيلات حتي 60شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

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العنوان: الحي الاول- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054277
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24/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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