(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 200 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة 799,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الاول- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|799,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053573
166,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
250,000 جنيه
208,000 جنيه
260,000 جنيه
اتصل
188,000 جنيه
189,000 جنيه
246,000 جنيه
352,000 جنيه
462,000 جنيه
2,300,000 جنيه
170,000 جنيه
185,000 جنيه