بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 200 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة 799,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الاول- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 799,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053573
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

علي اجمل فيو للمساحات الخضرا امتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بكمبوند green avenue وهتستمتع بأحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

قسط براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي بأمتلاكك شقتة بالعاصمة الادارية الجديدة هتضمن مستقبل اولادك بأستثمار ناجح ومضمون وشقتك قريبة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بدون فوائد واستثمر براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمر براحتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بدون اي وفوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم وشقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك بview رائع ع النهر الاخضر فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت - في القاهرة مصر

يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يلا تعالى استثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (ريسبشن +3 غرف من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل الاسعار امتلك شقتك بروف 100م فى تاون جيت بالعاصمة الادارية 275م (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بـمدينه العبور * شقة 270 م امامي عباره عن : (3 نوم +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احلى شقة بفيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع بخدماتك الترفيهية مولات وملاهى وكافيهات ومطاعم وحاجات تانية كتير قريبة من شقتك 190م (ريسبشن +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

وسط الرعاية الطبية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من عيادات الطبية والمستشفيات والمدارس وكافيهات 150م تشطيب اكسترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت - في القاهرة مصر

امتلك شقة بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية وقريبة للمولات ومطاعم وكافيهات وملاهى ومستشفيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

246,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فكرت تمتلك مكتب متشطب بالكامل وبالتكيفيات فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فكر دلوقتى وامتلك مكتبك فى Paris Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 32م قريب من اطول برج فى افريقيا والحى ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall - في القاهرة مصر

قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اختار القرار الصح وامتلك عيادتك فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا واكبر كثافة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

462,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90 - في القاهرة مصر

شقة للبيع في اميز كمبوند في التجمع دقايق من الجامعة الامريكية وشارع 90

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك في قلب ارقي كمبوند سكني في التجمع الخامس الكمبوند كامل المرافق والخدمات علي فيو مميز من الاند.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: استثمر في العاصمة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد - في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك واستثمر بالعاصمة الادارية الجديدة وفلوسك رجعالك بأكبر عائد وهتبقي مستقبل ليك ولاولادك و وسط كل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

في العاصمة ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ولا تفكر ولا تحتار شقتك عندنا بأقل الاسعار في العاصمة الادارية الجديدة وهتسكن في ارقي واهدي كمبوند ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager