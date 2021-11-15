بالتقسيط واقل مقدم شاليه للبيع استلام فوري في السخنه

(للبيع)
|امتلك شاليه في Ein Hillsواستمتع بأحسن واعلي الخدمات شاليهك مساحته90م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) من اهم مميزات قريتنا ,شاليهتنا كلها 100% Seaview عشان تستمتع بنظر البحر Clubhouses عشان تقر تمارس الرياضه commercial areas لو عايز تشتري اي حاجهانت محتاجها pulley train للتنقل وسط القريه والاستمتاع بالمناظر الطبيعيه كل ده واكتر بمقدم 625000 بدون فوائد استلام فوري عشان تعرف باقي مميزاتنا والتفاصيل كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهعنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|625,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111445
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